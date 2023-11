Le Tarot Inclusif

Un tarot inclusif pour tous les non-binaires ! Outil d'introspection, de connaissance profonde et de révolution personnelle, le tarot nous guide et nous fait prendre conscience de la fluidité des éléments qui nous entourent. Plus nous travaillons avec lui, plus nos réflexions, , nos perceptions et les relations que nous entretenons se nuancent et évoluent. En défiant les représentations binaires classiques, ces cartes vous proposent une approche queer et décalée. Elles vous encouragent à suivre votre intuition et votre symbolisme personnel pour vous libérer, vous épanouir et trouver le chemin de vie qui vous est propre.