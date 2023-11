Kate et Ed vivent le grand amour depuis dix ans. Comme chaque année depuis le début de leur relation, ils rentrent ensemble dans leurs familles pour les fêtes de fin d'année. D'habitude, vêtus de leur pull moche de Noël, ils passent le trajet à chanter à tue-tête les tubes les plus kitsch de la saison. Cette année cependant, un silence glacial envahit la voiture. Une énorme dispute a éclaté, mettant leur relation en péril. Mais il ne faut pas gâcher la fête, alors ils décident de faire bonne figure devant leurs proches... Entre le sapin, la dinde et le traditionnel pudding, la magie d'un Noël blanc pourra-t-elle raviver la flamme entre Kate et Ed ? Une comédie de Noël hilarante et sensible de l'autrice de Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Parfait pour les fans de Josie Silver ! " Festif, bienveillant et drôle, un vrai délice de lecture pour Noël ! " Laura Kemp " Chaleureux, plein d'esprit et profondément émouvant, Pour un Noël avec toi est un magnifique plaisir festif. " Clodagh Murphy