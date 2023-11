Une histoire du crime en France. Du Moyen âge à nos jours

Co-édité avec la revue L'Histoire, cet ouvrage est un voyage fascinant dans l'histoire de France au prisme de la criminalité dans toutes ses facettes, depuis le Moyen ge jusqu'à nos jours. Voleurs, violeurs, meurtriers, serial-killer, enfants criminels, mère infanticides... Le livre met en lumière l'évolution de la figure du criminel et de sa représentation dans la société (presse, justice, médecine, opinion publique) ; la large palette de crimes (des crimes sexuels à la délinquance et au banditisme en passant par les infanticides ou les hold-up) ; des portraits de criminels notoires (avec des approches originales) ou méconnus mais tout aussi terribles. Réunissant les meilleurs historiens spécialistes de ces sujets, l'ouvrage révèle les liens entre le crime et les contextes sociaux, économiques et politiques de chaque époque et dessine une histoire populaire et en creux de la France. Un ouvrage captivant pour tous les amateurs de crime et d'histoire. Anne-Claude Ambroise-Rendu a publié chez Nouveau Monde Crimes et délits, une histoire de la violence de la Belle Epoque à nos jours et L'indignation, histoire d'une émotion politique et morale.