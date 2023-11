La vie compliquée de Léa Olivier T23

Maintenant qu'Alex habite de l'autre côté de l'océan, Léa doit composer avec les défis de la distance et du décalage. Déjà un peu ébranlée par les appels manqués et les messages lus mais sans-réponse, la voilà qui tombe sur une théorie proclamant l'importance capitale de revoir l'être aimé tous les trois mois, sans quoi il risque de disparaître dans un trou noir. Comment arrivera-t-elle à tenir ce rythme ? Pendant que Léa tente d'élucider le mystère de son avenir amoureux et universitaire, elle essaie aussi d'accompagner Félix, qui est tombé dans un spleen zackarien sans fin depuis que son meilleur ami a disparu sans explication. Mais ce n'est pas facile de trou- ver des réponses à ses questions existentielles avec Maude-la-reine-des-nunuches qui lui tourne autour comme une mouche à fruits. Heureusement qu'elle peut compter sur sa sister Marianne pour recalibrer son énergie et l'aider à y voir plus clair. De son côté, Marilou est de plus en plus déterminée à faire la paix avec le passé. Pourra-t-elle enfin accorder sa confiance à quelqu'un et permettre à son coeur-un- peu-écorché de s'ouvrir à nouveau ? Voilà un avant- dernier tome rempli de pogos pourris, de coups de foudre, de secrets et d'épagneuls blonds ! .