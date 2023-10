Mon voeu le plus sincère, tome 1

Si un génie vous offrait un seul et unique voeu, que demanderiez-vous ? Api Cramberry a 20 ans. Elle mène une vie tranquille, partagée entre ses amis et son travail jusqu'à sa rencontre avec un génie. Praince lui offre un seul voeu, mais refuse sa première demande, bien trop banale selon lui. Devant l'indécision d'Api, Praince décide d'aider la jeune fille à trouver son voeu le plus sincère. Ce temps passé ensemble ne risque-t-il pas de chambouler l'ordre naturel des choses ?