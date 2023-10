Femmes de l'Etre. Portraits en mots et en images

... Que de parcours et de trajectoires différentes, étonnantes à bien des égards. On voudrait raccourcir les itinéraires de vie selon un schéma établis, ne s'attarder qu'au seul physique, qu'à la simple couverture, au fond n'en faire que de simples femmes de papier. En réalité il n'y a aucune règle et chaque personnalité possède une histoire qui lui est propre... La représentation du corps est fondamentale dans notre histoire culturelle. Elle accompagne notre iconographie commune depuis des siècles et représente un support artistique inépuisable pour des générations d'esthètes. Si nous admirons Boticelli, Ingres, Picasso ou Newton, les modèles représentés restent bien souvent les grands oubliés de l'histoire de l'art. Nous serions tentés de les désincarner pour ne voir dans ces nus, ces courbes et silhouettes qu'un simple support artistique oubliant la personnalité de ces visages saisis à jamais. Le monde de la mode peut être cruel avec les mannequins. Pourtant elles sont indissociables de l'histoire des grandes maisons de couture. Elles incarnent l'esprit des créateurs et donnent vie aux dessins sortis de leur imagination. Sans y faire attention, dans une société où l'image est omniprésente, elles font partie de nos vies. Depuis le fil de nos réseaux sociaux en passant par les couvertures des grands magazines de mode, nous ne cessons de contempler leurs silhouettes et de répondre à leurs sourires. Seulement, nous sommes-nous réellement interrogés sur les personnalités de ces femmes ? Connaissons-nous leurs aspirations et leurs rêves ? Avons-nous la moindre idée de leurs combats et de leurs doutes ?