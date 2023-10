Trois vies en une

" Vivez à fond chaque instant, ne culpabilisez pas et faites ce qui vous rend heureuse. " Chacune de mes journées est rythmée entre ma vie de femme, ma vie de maman et ma vie de cheffe d'entre-prise. Pour m'investir pleinement dans chacune de mes casquettes, j'ai adopté un mode de vie qui me permet de gérer mon temps, en puisant mon énergie dans ce qui me passionne, pour vivre à fond chaque instant. De mes expériences personnelles et professionnelles, j'ai développé des outils concrets que j'ai à coeur de parta-ger, pour que chacune d'entre vous puisse être une femme, une mère et une professionnelle, tout en étant épanouie. Je souhaite vous donner tous mes conseils pour vous aider à être organisée et vivre au présent : mes idées pour occuper vos enfants et vous libérer de votre culpabilité de maman, mes routines pour vous sentir bien dans votre peau et apprendre à prendre du temps pour vous... Tous ces petits riens qui vous aideront à trouver cet équilibre précieux entre votre vie de femme, votre famille et votre carrière.