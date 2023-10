Recuerdame. Carnet de cuisine de Colombie

Embarquez pour un voyage gourmand en Colombie ! A travers plus de 60 recettes emblématiques, Juan Arbelaez nous fait voyager dans le pays où il a grandi. Arepas, empanadas, sancocho, ajiaco ou encore pan de yuca... Juan nous partage son enfance, les moments de vie de ses quartiers, son amour pour les produits colorés des marchés toujours bondés, et ses recettes de famille dans un album photo vivant et passionnant.