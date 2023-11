Arte Tome 18

Une série féministe au coeur de l'Italie du XVIè siècle. Florence a capitulé, l'occasion idéale pour Arte de retrouver enfin son maître, Leo. Les retrouvailles avec Dacia et Angelo sont alors écourtées. Et malgré une triste séparation, l'artiste va de l'avant pour tenir sa promesse de le revoir. Pendant ce temps, Leo survit dans une ville dévastée par la guerre et les souvenirs de son enfance refont surface. Il se remémore les moments passés avec Ezio, son maître, qui l'a recueilli alors qu'il n'était qu'un mendiant.