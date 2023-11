Histoires courtes d'ateliers d'écriture. 65 propositions

Pour chaque histoire, l'auteure vous indique en amont la consigne de l'atelier qui a guidé l' écrit. Les sujets proposés prennent naissance à partir de supports, tels que des extraits d'oeuvres littéraires, des peintures, des sculptures, des photographies, des objets, des jeux, des situations, des évènements, des sujets de philosophie et de mon imagination. Les textes ont été écrits dans le cadre particulier d'ateliers d'écriture, ce qui explique la brièveté des récits. Réalisés dans un temps court (entre 30 et 45 minutes) et avec des consignes données, ils sont le résultat d' un premier et unique jet avec tout ce que cela peut impliquer comme maladresses. Vous trouverez de temps en temps, deux versions, la première réalisée lors d' un premier atelier et la deuxième dans un second, deux jours plus tard. L'auteure vous invite à choisir une histoire, n'importe laquelle (il n'y a pas de chronologie ou de suite), à la lire seul ou en compagnie, dans le silence ou à voix haute et à échanger ensuite, et à vous dire : " Et si je partais de la consigne et que je me donnais 30 minutes pour écrire, qu'est-ce que je rédigerais ? " Allez, lancez-vous ce défi ! Vous n'allez pas le regretter !