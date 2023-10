L'extraordinaire destin de Jeanne Barret. La première femme à la découverte du monde

La vie de Jeanne Barret, la première femme embarquée dans une expédition scientifique autour du monde 1740, Jeanne Barret naît à La Commelle, en Bourgogne. Bergère dès ses sept ans, elle parcourt les collines du Morvan jusqu'à devenir la servante de sa soeur, au mariage de celle-ci. Dans un village voisin, à Toulon-sur-Arroux, un curé entend parler d'elle et la recommande à son gendre, veuf depuis trois ans : le médecin et naturaliste Philibert Commerson. De cette rencontre naîtra deux passions chez la jeune femme : une pour son mentor, et une pour la botanique. Ensemble ils gagneront Paris où Philibert sera nommé Médecin naturaliste du Roy. A ses côtés, Jeanne s'embarquera clandestinement sur l'Etoile : l'un des deux navires de l'explorateur Bougainville, qui s'apprête à faire le tour du monde. Durant deux années, déguisée en homme, Jeanne deviendra l'égal de 120 hommes, herborisant aux côtés de son partenaire et travaillant plus dur que la plupart des marins sur le pont. De l'Argentine au détroit de Magellan, en passant par Tahiti puis l'île Maurice, Jeanne Barret deviendra ainsi la première femme à faire le tour du monde, et la première scientifique aux travaux naturalistes reconnus.