Enigmes cryptiques

Le centre de décryptage britannique Bletchley Park Trust défie les lecteurs les plus expérimentés avec cette collection de 95 logigrammes originaux. La difficulté des grilles dépend de la taille de la grille à remplir et des indices énigmatiques donnés au début de chaque puzzle. Les grilles sont disposées comme toujours par difficulté croissante, mais cette fois, on part d'un niveau intermédiaire jusqu'au plus avancé... Les lecteurs devront travailler dur, mais ils auront ainsi l'opportunité de développer leur sens de déduction et de devenir des experts dignes du Bletchley Park Trust !