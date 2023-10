Irish coffee facile & autres déclinaisons

L'Irish coffee, vous intimide ? Pas de crainte : grâce au coffret IRISH COFFEE FACILE ET AUTRES DECLINAISONS, vous trouverez tout le nécessaire pour vous accompagner pas à pas dans la réalisation de l'Irish et de ses nombreuses autres variantes. Offrez-vous de véritables gorgées de réconfort pour vous réchauffer au coeur de l'hiver avec ce superbe coffret contenant 4 verres à Irish gravés de 220ml, un doseur double en inox gravé, 4 pailles en verre, un goupillon pour les nettoyer et un livre de 20 boissons phares : Irish coffee, Swiss coffee, French coffee... ... . N'hésitez pas et succombez à ces recettes pour adultes incontournables !