Mission à Moscou

Recherché par le KGB et la CIA, Ali Jafar terroriste Palestinien, engagé par des agents du GRU et du KGB pour préparer l'assassinat de Michaïl Gorbatchev en août 1991 Quelqu'un ceintura Malko par-derrière et le hissa sur la rambarde dominant les rails. La rame, lancée à toute vitesse, surgissait du tunnel dans un vacarme d'enfer. Ses agresseurs le firent basculer dans le vide. La motrice n'était plus qu'à quelques mètres et allait le broyer...