Les cent qui restent. 100 écrivains français du XXe siècle qu'on lira encore en 2100

Bernard Morlino, journaliste et écrivain, brosse 100 portraits de femmes et d'homme de lettres de langue française qui ont marqué le XXe siècle sn un élégant ouvrage cadeau pour Noël. Une invitation à la lecture... ou à la relecture. Cent classiques Bernard Morlino présente les cent femmes et hommes de lettres du XXe siècle qui seront toujours lus et célébrés en 2100. Un panorama des autrices et auteurs de langue française les plus remarquables, dont sont présentés (en quatre pages pour chacun) le parcours, la famille littéraire, les oeuvres majeures et les singularités. Au sommaire de cette galerie de portraits : Des poètes : Apollinaire, Aragon, Bobin, Breton, Char, Cocteau, Michaux, Perros, Ponge, Queneau, Valéry... Des romanciers : Aymé, Bernanos, Camus, Céline, Drieu, Gary, Giono, Houellebecq, Kessel, Malraux, Mauriac, Modiano, Morand, Nimier, Perec, Proust, Robbe-Grillet, Rolland, Romains, Tournier, Vailland, Vian... Des femmes : Colette, Beauvoir, Despentes, Duras, Ernaux, Leduc, Némirovsky, Sagan, Weill, Yourcenar... Des intellectuels : Alain, Bachelard, Bergson, Cioran, Debord, Foucault, Jankélévitch, Lévi-Strauss, Maurras, Péguy, Sartre... Des mémorialistes : Fargue, Genevoix, Léautaud, Suarès... Des dramaturges : Claudel, Guitry, Montherlant... Des auteurs de la francophonie : Césaire, Senghor... Des auteurs de romans policiers : Dard, Leblanc, Leroux, Simenon...