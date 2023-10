Les meurtres du Lowcountry

Un avocat au-dessus de tout soupçon. Un procès hors norme. La nouvelle enquête de la collection True Crime. Caroline du Sud. 23 janvier 2023. Alex Murdaugh, quatrième descendant d'une famille de notables (avocats et procureur) comparaît pour la première fois devant le jury du tribunal de Colleton. Il est accusé d'avoir tué sa femme Maggie et son fils Paul dans la soirée du 7 juin 2021. Ce procès met un point final à une saga qui a fasciné les Etats-Unis pendant plusieurs mois. Une histoire folle et étrange, mêlant crimes financiers, opiacés, corruption, tentative de suicide déguisée en meurtre et autres morts mystérieuses, en 2015, 2018 et 2019. C'est aussi et surtout une histoire qui questionne l'Amérique sur elle-même : l'idée de la famille, du succès, du pouvoir, de la violence... L'histoire d'une dynastie sur le déclin dans un pays en déclin. La petite ville de Walterboro se prépare pour le procès du siècle. L'ouragan du true crime s'apprête à déferler au sud d'un Etat " trop petit pour être une république, trop grand pour être un asile de fous ". Arthur Cerf s'est installé 8 semaines durant dans le comté de Colleton pour suivre ce procès-fleuve et raconter la fin d'une dynastie.