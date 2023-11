La magie subtile des contes de fées. Une vision païenne et envoûtante des 12 contes les plus appréciés au monde

Douze contes revisités parmi les plus populaires ! Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez en lisant La Belle au bois dormant ou Hansel et Gretel lorsque vous étiez enfants ? Depuis, vous avez grandi, mais savez-vous que ces contes, aussi terrifiants qu'envoûtants, remontent pour certains à plus de dix mille ans ? Au fil des siècles, ils ont été adoucis, réactualisés, mais ce faisant, ils ont été dénaturés d'une force magique et spirituelle riche d'enseignements d'une très grande profondeur. Cet ouvrage tout en couleurs magnifiquement illustré nous propose de redécouvrir douze contes ancestraux dans le but de raviver leur magie en leur redonnant du sens. En effet, les contes de fées ont le pouvoir insoupçonné de guérir nos blessures. A la fin de chaque conte, l'auteure dévoile tous les dessous de leur ADN magique, " l'histoire-derrière-l'histoire ". Les contes sont un puits de sagesse et regorgent de personnages puissants qui n'ont eu de cesse d'apprendre aux Hommes à être meilleurs. Vous n'avez pas fini d'être émerveillés.