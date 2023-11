Belles histoires d'animaux avec saint François

Edmondest un petit cochon bien paresseux... Raph' la girafe est trop coquette. Pénélopela taupe est la plus myope de sa famille. Quant à la famille Lapin, ellevoudrait remporter cette année les Jeux lapimpiques ! Quoide mieux que de belles histoires d'animaux pour aider les enfants à comprendreque nous sommes faits pour le bien, la beauté et la vérité ? A travers ces 20délicieuses histoires aux personnages drôles et attachants, saint François vaguider les enfants vers des vertus qui rendent heureux : le partage, l'humilité, l'honnêteté, l'amitié, la tempérance... Despetites histoires qui feront grandir le coeur ! Inès d'Oysonville, mère de famille, est auteur denombreux outils et ouvrages pour l'éveil à la foi des enfants. Marine du Pelouxest illustratrice jeunesse chez plusieurs éditeurs (Fleurus, Milan Presse, Le Sénevé...)