Calendrier du Tour de France. Edition 2024

Les images des plus beaux panoramas du Tour hors de France En 2024, pour la première fois, le Tour partira d'Italie et Florence accueillera le Grand Départ. Ce sera le 26e départ du Tour à l'étranger. Amsterdam avait eu la primeur en 1954 et l'Italie sera le onzième pays à avoir cet honneur. L'occasion pour le Calendrier du Tour de France de se replonger dans les étapes disputées à l'étranger, leurs panoramas et leurs ambiances hors du commun, traversées par le Tour au cours de sa longue histoire.