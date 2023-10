Rendez-les-nous vivants ! Sur les traces ds 43 disparus d'Ayotzinapa

Fin 2014, le Mexique apprenait avec stupeur l'enlèvement de 43 étudiants. Ils manquent toujours à l'appel... Le 26 septembre 2014, 43 élèves instituteurs de l'Ecole normale d'Ayotzinapa, dans l'Etat de Guerrero, sont portés disparus alors qu'ils se rendaient en bus à Mexico. Malgré les inlassables recherches des parents et proches des étudiants pour faire la lumière sur cette affaire, nul ne sait vraiment ce qu'il leur est arrivé. Un fait divers glaçant, qui a révélé l'ampleur de l'état de terreur et de corruption d'un Mexique aux prises avec une guerre des cartels d'une violence inouïe. Tour à tour, ceux qui ont lutté sans relâche pour que justice soit rendue partagent leur histoire : Ernesto et Uriel, deux survivants du drame ; Margarito et Maria de Jésus, parents désemparés à la recherche de leurs enfants ; Andalusia, la journaliste partie à la rencontre des familles afin de se faire le relais de leurs revendications et souffrances. Et, avec eux, toute une nation qui gronde : Rendez-les-nous vivants !