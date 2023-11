Journal de voyage en Europe. Berlin-Nice-Venise-Sagan 1852-1853

Inédit. Fille de la dernière duchesse de Courlande, la duchesse de Dino (1793-1862) a vécu au sein de la délégation française toutes les négociations du congrès de Vienne (1815). Elle se forge une personnalité résolument européenne, parlant aisément l'allemand, le français, l'anglais, l'italien et peut-être même le russe. Dorothée de Dino partage la retraite de Talleyrand pendant la Restauration­ (1815-1830) et le soutient lors de la fameuse ambassade de Londres (1830-1834) qui a vu naître la Belgique et l'entente cordiale. A la mort de Talleyrand (1838), dont elle était très proche, elle se retire à Sagan, sur ses terres de Silésie. Auteure d'un célèbre journal, cette infatigable voyageuse laisse aussi ce manuscrit inédit, rédigé en allemand et illustré, conservé à la bibliothèque Jagellonne à Cracovie. Elle y relate ses pérégrinations, de Berlin à Nice puis de Venise à Sagan, en passant par Nuremberg, Munich, Innsbruck, Vérone, Brescia, Milan, Gênes et bien d'autres étapes. A Nice, villégiature traditionnelle des grandes familles européennes et cosmopolites en ce milieu du XIXe ? siècle, elle renoue avec l'Europe et sa famille restée en France et décrit ses visites, ses rencontres, ses émotions. Récit d'une grande Européenne, ce texte invite à préserver l'harmonie entre les peuples et les nations qui ont construit cette civilisation millénaire. Introduction et traduction du professeur Laurent Guihéry.