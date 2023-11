Le premier guide pour intégrer ChatGTP dans son entreprise et révolutionner sa productivité. Ce guide pratique offre un aperçu fascinant des possibilités offertes par ChatGPT, l'intelligence artificielle de pointe développée par OpenAI. Le lecteur découvrira comment exploiter tout le potentiel de ChatGPT en entreprise pour optimiser les tâches quotidiennes de divers départements, allant du marketing aux ressources humaines, des ventes au community management, des relations publiques au référencement SEO, et bien plus encore. Matthieu Corthésy, expert de la stratégie digitale et formateur n°1 à ChatGPT, offre une approche en 8 étapes pour transformer les processus métier. Il fournit des conseils pratiques et des instructions détaillées pour générer des idées de contenu, automatiser des tâches répétitives, répondre aux requêtes des clients ou analyser les données. Grâce à ce guide, le lecteur apprendra comment formuler des prompts pertinents et comment automatiser des actions, libérant ainsi du temps précieux pour se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Les exemples concrets fournissent une vision claire de la manière dont ChatGPT peut être utilisé pour optimiser les performances de l'entreprise et augmenter son avantage concurrentiel.