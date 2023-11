Comment maîtriser l'art de l'automotivation et atteindre tous ses objectifs. L'idée d'être performant est un rêve attrayant qui nous remplit d'émotions positives. Cependant, les actions nécessaires pour réussir au travail, dans nos relations, dans la compétition sportive, sont souvent difficiles et longues. Par conséquent, même si nous voulons réussir, être heureux et influents, très peu d'entre nous prennent les actions spécifiques qui nous rapprochent réellement de ces objectifs. Alors, que faut-il pour combler l'écart entre ce que nous disons vouloir et ce que nous devons faire pour l'atteindre ? Nous avons besoin d'un type bien précis de motivation, orientée vers des objectifs. Cette motivation spécifique est le carburant pour nous faire traverser le pont long et souvent incertain vers notre destination désirée dans la vie. Brian Tracy montre comment développer ce type de motivation à la demande, la maintenir pendant les périodes difficiles de la vie et l'instiller de manière si intime dans sa vie quotidienne qu'elle deviendra un trait de caractère. C'est alors que le lecteur deviendra inarrêtable !