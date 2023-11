Alpes. Calligraphies sauvages

Eric Alibert peint les Alpes, leur faune, leur flore et leurs paysages avec autant de poésie que de réalisme. Ses aquarelles et ses encres de Chine révèlent toute la fragilité du monde alpin. Ce n'est pas tant la nature qui m'intéresse que les forces de la nature. Eric Alibert a fait sienne cette phrase de Cézanne. Transcendance et naturalisme animent simultanément ses oeuvres qui séduisent aussi bien les amoureux de la montagne que les amateurs d'art sensibles à une expression plus abstraite des éléments naturels.