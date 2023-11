Voyages à ski. Des Alpes aux neiges de l'Asie Centrale

Un beau livre d'inspiration pour tourner nos regards vers les montagnes enneigées et découvrir, skis aux pieds, 25 destinations inédites, des Alpes aux neiges de l'Asie centrale. Nourri d'une culture familiale de voyageurs, passionné par l'Asie centrale, Shams Eybert-Bérard, jeune guide de haute montagne curieux de tout et de tous, nous embarque avec lui au gré de ses pérégrinations dans une aventure sportive et humaine dénuée de frontières. Il nous fait le récit de ses raids à ski dans des massifs confidentiels, de ses rencontres avec les peuples nomades, de ses explorations de régions froides et reculées. Il nous invite à prendre le temps. Il nous livre de précieuses informations et anecdotes qui vous inspireront et vous inviteront à faire le premier pas, des Alpes vers les steppes nomades enneigées de l'Asie centrale. Ce livre vous emmènera, à travers mots poétiques et photos inédites, dans un grand voyage hivernal découpé en 25 séjours singuliers ; en Europe, vous découvrirez l'Alta Strada, en Corse, les Dolomites, en Italie, l'Albanie, le Kosovo, la Grèce ; du Bosphore, vous explorerez la Turquie, le Liban, la Géorgie, l'Iran, l'Arménie ; en Asie centrale, vous skierez en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kirghizistan, au Kazakhstan, en Chine, en Mongolie ; aux confins du continent asiatique, vous parcourrez la Sibérie, l'Inde, le Pakistan et le Japon. Ensemble, chaussons les skis pour partir à l'aventure sur des neiges immaculées qui ouvrent les portes de nouveaux mondes à explorer, à inventer.