Conscience et vie. Repenser la philosophie de l'esprit

La recherche actuelle se trouve dans l'incapacité d'expliquer l'émergence de la conscience à partir du cerveau, ainsi que son efficience sur celui-ci et, par son intermédiaire, sur le corps. La faute en incombe au dualisme des substances qui constitue encore l'horizon de la science actuelle, lequel dualisme ouvre un abîme infranchissable entre la matière et l'esprit. Il convient donc de repenser les rapports de la conscience et du corps, et ce à partir de la vie qui les conjoint. Cet ouvrage défend l'idée qu'une entité matérielle organisée afin de se conserver elle-même est inévitablement intéressée à sa propre conservation : pas de vie sans désir de vivre, par suite sans un sentiment de vivre qui est la vie même. La vie ne se réduit pas à sa dimension matérielle, "machinique" . Il n'est évidemment pas question de recevoir un tel énoncé comme un dogme. L'objectif de ce livre est de l'établir rationnellement, en essayant par ailleurs de montrer comment la conscience peut surgir de la subjectivité primitive, inconsciente, qu'il faut reconnaître à tout être vivant.