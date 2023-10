Vous étiez un monde

Les souvenirs anciens, l'avenir incertain, l'écriture qui dit son questionnement et creuse sa place : la place où pourrait se déployer ce monde évoqué dans le titre. Plus que d'un recueil de poèmes, il s'agit là d'un livre de poésie : quelque chose est raconté, c'est flagrant. Une histoire grave, frappante comme les images puisées dans le vif de l'existence et du réel, un drame qui couve et que des mots à la fois bruts et ductiles découvrent au fil des pages, comme si la réalité pouvait dicter sa loi au langage. Surprenante, âpre et forte, pourtant, cette voix réussit à communiquer, dans la trame de cette histoire, un sentiment puissant d'affranchissement. Car l'auteure a su insuffler dans la matière de ses textes une énergie de marée, de magma, l'animer par des mouvements palpitants qui représentent si bien la vie.