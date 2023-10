Cette fois-ci la forêt était vierge. Fragments posthumes

En 2021, les éditions Prairial faisaient reparaitre Le Testament de la fille morte, unique livre publié de son vivant par Colette Thomas (1918-2006). Les recherches occasionnées par cette réédition ont permis de préciser une biographie qui tenait jusque-là de la légende, mais surtout de découvrir une impressionnante masse de textes inédits. C'est une part de ce fonds, remontant aux années 1950 à 1954, qui est ici publiée pour la première fois. Mêlant très librement vers, récits et aphorismes, ces fragments posthumes, écrits dans le deuil d'Antonin Artaud, prolongent le Testament de la fille morte et achèvent de rendre à Colette Thomas sa place d'écrivaine, l'une des plus exigeantes et singulières du siècle dernier.