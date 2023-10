Les îles disparues de Paris

Réédition en poche du premier livre consacré entièrement aux îles disparues de Paris. Voir ces îles resurgir, c'est connaître Paris, jusqu'à aimer ses fantômes. Ce ne sont pas tout à fait des îles imaginaires, elles peuvent encore exercer leur attrait. Et on y découvre leurs traces dans la ville. Iles enchantées, Iles invisibles, secrètes, conteuse d'histoires, mémoire de la cité. Ce livre est parti à leur recherche en suivant le cours de la Seine, les différents plans le long des siècles, les textes anciens sur Paris, les indices dans les rues ou sur les quais. Aujourd'hui, elles ne sont plus que deux. On en comptait une dizaine à l'époque de Henri II : L'île aux Vaches, l'île du Louvre, l'île Merdeuse, l'île Maquerelle, etc. La dernière, l'île Louvier a rejoint la terre en 1843. On s'y promène maintenant à pied entre l'Arsenal, le boulevard Morland et le quai Henri IV. Histoire de circulation, de