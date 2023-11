Le comte de Monte-Cristo Tome 2 . Edition collector

Un grand texte du XIXe siècle. Naguère trahi par la bassesse et la lâcheté de ses amis, l'ex-capitaine Dantès poursuit son oeuvre de vengeance et de haine. Mais Dantès existe-t-il toujours ? De sa rencontre miraculeuse au château d'If avec l'abbé Faria et son trésor est né le richissime, l'extravagant comte de Monte-Cristo. Grâce à sa fortune et à son savoir, cet homme, ce surhomme, peut tout désormais. Il règne sur les êtres et les choses. Le monde est à ses pieds, mais il ne peut jouir de rien. Dantès est mort, victime de la cruauté humaine, mais Monte-Cristo n'est qu'une ombre, une obsession, un fantôme, une incarnation de la loi du Talion, acharné à détruire ceux qui ont voulu sa perte.