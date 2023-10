La tortue et les deux canards. et autres fables de la Fontaine de source arabe

Pour écrire ses Fables, Jean de La Fontaine s'est inspiré de textes issus de différentes traditions, comme les fables d'Esope. Mais il a également puisé dans le répertoire des fables arabes de Kalila et Dimna, issues d'une longue tradition orale remontant au 3e siècle avant JC. Au fur et à mesure du temps, elles ont traversé les générations et les langues : le sanskrit, le Pelhevi (moyen perse) puis l'arabe. De nombreux artistes ont mis en images ces récits, depuis des bas-reliefs datant de près de 2000 ans jusqu'aux gravures de Gustave Doré. Parmi ces illustrations, de merveilleuses miniatures persanes et arabes datant du 13e au 15e siècle. En accompagnant les fables françaises de ces illustrations anciennes, ce livre met en évidence l'origine arabe méconnue des textes de Jean de La Fontaine, les replaçant ainsi dans leur lignée, celle d'une culture invisibilisée qui a largement nourri et enrichi la nôtre.