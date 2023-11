La pâtisserie végétale de Pierre Hermé

Au fil de ses pâtisseries, de ses envies et de ses livres, Pierre Hermé aime être là où on ne l'attend pas. Et c'est le cas aujourd'hui avec ce nouvel ouvrage consacré à la pâtisserie végétale. Ce que Pierre Hermé aime dans son monde de création, c'est découvrir de nouvelles saveurs, expérimenter de nouvelles techniques et se laisser guider par son imagination pour atteindre l'équilibre parfait du goût et de la texture. Tout un art qu'il maîtrise parfaitement et dont il nous fait une éblouissante démonstration en empruntant la voix du végétal. Accompagné de Linda Vongdara, il nous invite à le suivre sur le chemin de la gourmandise ultime avec des grands classiques revisités en version végétale et des recettes spécialement conçues pour ce livre : babka, croissant Ispahan, sablé breton, fondant chocolat vapeur, entremets fleur de cassis, millefeuille infiniment chocolat, macaron rose des sables...