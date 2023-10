Enghien-les-Bains 1900-1930 Art Nouveau - Art Déco

ARGUMENTAIRE : Station thermale à quelques kilomètres de Paris, Enghien-les-Bains, qui est instaurée en ville en 1850, possède un patrimoine architectural spectaculaire, d'une densité unique en France. Constitué entre la seconde moitié du XIXe et la première moitié du XXe siècle, il fait la part belle à l'Art nouveau, au régionalisme et à l'Art déco. La présence d'un casino et le voisinage d'un champ de course, font d'Enghien-les-Bains la capitale du chic. On y danse le tango, on s'habille en Redfern, Worth, Paquin, Vionnet ou Poiret pour assister aux compétitions hippiques ou jouer à la roulette. A PROPOS DES AUTEURS : Maurice Culot est historien, architecte et urbaniste Charlotte Mus est historienne de l'art