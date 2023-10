Architectes décorateurs belges 1920-1930

Ouvrage collectif, sous la direction de Maurice Culot et Anne-Marie Pirlot ARGUMENTAIRE : Privés de la commande des meubles de luxe (monopole de la France) et de la grande série (fief de l'Allemagne et de l'Autriche), les décorateurs belges modernistes de l'entre-deux-guerres se sont frayé une voie originale et expérimentale. Le livre évoque leur histoire au coeur d'une période d'intenses changements, marquée par la naissance des contreplaqués qui remédient aux effets dévastateurs du chauffage central sur le mobilier, l'engouement pour le bois malléable, l'apparition des meubles en tubes chromés, du mobilier à combinaisons, de l'éclairage indirect, le renouveau du tissage, du papier peint, des bibelots... C'est une véritable aventure artistique qui se dévoile au cours de ces pages abondamment illustrées, et rédigées par une équipe de spécialistes, à partir des collections exceptionnelles du Centre international pour la ville, l'architecture et le paysage, bientôt abritées par un nouveau musée de Bruxelles : le Kanal-Centre Pompidou. A PROPOS DES AUTEURS : Maurice Culot est architecte, urbaniste et éditeur Anne-Marie Pirlot est historienne de l'art