Le dernier cosmonaute. Nouvelle édition

Habitant d'une ville fantôme des Etats-Unis, Larry, la trentaine, survole la banalité du quotidien ? : entre un patron alcoolique, un père disparu, une chambre chez sa mère, il se laisse porter par ses rêves d'enfant, accroché à ses fantasmes de voyages stellaires et à la compagnie de Teddy, ours en peluche sentencieux. Dans la même ville Alice, jeune femme solitaire, sent que sa vie tourne en rond. Pour tuer l'ennui, elle joue tous les jours de l'orgue dans une église... vide. Mais tout comme Larry, elle a ses rêves ? : fonder une famille, avoir un enfant. Tandis qu'un astre mystérieux se rapproche du système solaire, un soir passé dans une laverie automatique à contempler tournoyer chaussettes et culottes réunit Alice et Larry ? : les premiers pas de leur histoire chamboulent la monotonie insouciante de Larry. Tourmenté par la peur de l'inconnu, il vit la nuit qu'ils passent ensemble comme une épopée cosmique, Aurélien Maury constituant un univers symbolique où trous noirs, vaisseaux et failles temporelles guident ce cosmonaute allégorique vers sa propre destinée.