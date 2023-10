Qui tire sur les bretelles de ma respiration ?

Ces aphorismes que je caractérise de ''poétiques'', un peu par défi, ont de surcroît le goût de la philosophie, de la sentence, de la boutade, du paradoxe, du baroque et de la fulguration. C'est dire qu'il est très difficile de réussir une bonne ''mixture'' avec autant d'ingrédients et si peu de mots. Mais qu'a` cela ne tienne puisque j'entends, avant toute chose, exprimer - fu^ t-ce nerveusement - ce que m'inspirent Dieu, l'éternité´, la respiration, le silence, l'écho, le ruisseau, l'immobilité´, la femme et la mort. Il en est peut-être ainsi, parce que je veux prendre des raccourcis dans la poésie du monde et que j'ai la prétention, sans doute exagérée, d'élaborer de petits textes qui sont à la poésie ce que serait la nouvelle au roman... Je laisse le lecteur en juger. Abdelmajid Benjelloun Rabat, le 22 Mars 1989.