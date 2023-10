Naissance d'une nation européenne. Réflexions sur la question ukrainienne

De Lviv à Odessa, des rives de la mer Noire aux villages du centre et à Kiev ou à Kharkiv, ce livre, sous la forme de carnets de route et de portraits mais aussi de réflexions philosophiques, s'attache à retracer l'histoire des racines européennes de l'Ukraine. Comment la première guerre, celle du Donbass, en 2014, a encouragé davantage encore les motivations des Ukrainiens à rejoindre le concert européen. Comment l'invasion dûment planifiée n'a fait que relancer le processus. Comment la brutalité de l'attaque russe cimente l'affirmation de la nation. Maires, élus, médecins, volontaires de la défense territoriale, paysans, intellectuels, enseignants, membres de la société civile, tous témoignent de ce double attachement à l'entité européenne et à leur terre.