Gîta-Govinda. Les chants d'amour de Radha et Krishna

Chef-d'oeuvre de la poésie classique sanscrite dont il constitue le chant du cygne, le Gîta-Govinda met en scène les amours du dieu Krishna et de la belle Râdhâ, la bergère du bois de Vrindâ. Souvent comparé au Cantique des cantiques de Salomon, il jouit d'un prestige littéraire et religieux considérable en Inde où il a donné naissance à de nombreuses traditions chorégraphiques, musicales et iconographiques encore vivantes de nos jours. La présente traduction, la seule en français à être versifiée, restitue toute la saveur de la rhétorique indienne et son envoûtant pouvoir d'évocation érotique. Poète indien de la seconde moitié du XIIe siècle, Jayadeva vécut à la cour du dernier roi hindou du Bengale. Le Gîta-Govinda est la seule de ses oeuvres à nous être parvenue.