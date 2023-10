"Hélène Bessette flingue le vieux monde sans faire de quartier". France Musique Villa cossue du bord de la Manche. Un homme est mort à l'issue d'une randonnée en auto, d'une balle de son propre revolver, qu'il tenait des Allemands. Dans cette famille, le père a un coffre-fort, une clé anglaise, une bougie, et une bonne qui s'appelle Rose. Le fils a une balançoire, un jeu de croquet, un loden, une auto. Dans cette famille, certains lisent des romans policiers pour s'endormir (le père), d'autres au lieu de dormir (le fils), d'autres dans la solitude des femmes mal mariées (la mère). Vingt minutes de silence, c'est le temps qu'il a fallu à la famille pour prévenir le médecin après la mort de leur mari et père. Hélène Bessette (1918-2000) a publié treize romans chez Gallimard entre 1953 et 1973. Considérée comme l'une des pionnières du "roman poétique" , elle a remporté le prix Cazes en 1954 et, à deux reprises, figuré sur les listes Goncourt et Médicis.