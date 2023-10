Portraits d'animaux en broderie Crewel

Hazel présente six portraits d'animaux inspirés par la faune d'Afrique et d'Asie. Ils sontaccompagnés d'instructions détaillées étape pas étape permettant aux lecteurs de les reproduirefacilement. Ils combinent une grande variété de points de façon innovante et inspirante. Ce livre est indispensable pour les brodeuses en recherche de challenge créatif. Découvrez différentes techniques : tissage à l'aiguille, broderie perlée...