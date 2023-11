Mon album bébé

Un album animé (pochettes, toise, carnets, etc.), illustré avec charme et poésie pour consigner ces moments uniques et précieux, de la grossesse aux 3 ans de bébé : premières fois, anecdotes réjouissantes, tendres rituels, photos, dessins... Offert : 1 mobile, plus de 100 stickers, 1 toise. Un cadeau idéal !