Histoires pour mieux aimer - Les 5 langages de l amour expliqués aux enfants !

Aimer et se sentir aimer : quoi de plus vital et important ? Et ce dès le plus jeune âge bien sûr ! Voici donc enfin des histoires pour raconter à ses enfants les différentes façons d'exprimer son amour ! Une manière plaisante d'apprendre aussi en famille à mieux s'aimer les uns les autres ! 5 histoires pour illustrer les 5 actes qui montrent qu'on aime et qu'on est aimés : 1. faire des câlins et des bisous : les gestes de tendresse ; 2. dire des mots gentils : les compliments ; 3. avoir de petites attentions : les cadeaux ; 4. aider : les services rendus ; 5. passer de bons moments ensemble : des temps de qualité. 5 histoires charmantes et drôles, illustrées avec malice et vivacité et les 5 cartes des supers pouvoirs de ces 5 preuves d'amour ! Des clefs de vie abordées joyeusement et intelligemment dès le plus jeune âge !