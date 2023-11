Une brève histoire de la messe dans le rite romain

Le rite eucharistique, auquel prennent part les catholiques du monde entier, n'a rien à voir avec un "tout" figé, mais a été progressivement façonné au cours des siècles. C'est ce développement de la messe - de la dernière Cène au concile Vatican II, en passant par la formation des premières prières eucharistiques, la réforme grégorienne ou encore le concile de Trente - à travers la particularité du rite romain dont le prêtre oratorien Uwe Michael Lang nous propose ici une synthèse inédite. L'auteur s'appuie pour cela sur de solides ressources magistérielles, historiques et théologiques, non dans une perspective polémique, mais dans un souci d'intelligence de la foi. Il s'agit en effet d'aider l'ensemble du peuple de Dieu à participer consciemment à la liturgie de l'Eglise, expression de son identité la plus profonde. Uwe Michael Lang est prêtre de l'Oratoire de Saint Philippe Neri à Londres. Il enseigne la théologie à St Mary's University de Twickenham et au Allen Hall Seminary de Londres. Son livre Se tourner vers le Seigneur, préfacé par le cardinal Joseph Ratzinger/Benoît XVI a été publié en 2006 aux éditions Ad Solem.