C'est drôle d'avoir dit ça. 2023

"Il n'y a pas eu de cérémonie, pas d'enterrement, pas d'au revoir. Je ne devais jamais revoir mon grand-père". Anna, devenue jeune étudiante insouciante, découvre en s'installant à Paris, un monde qui semble lui appartenir et dont on ne lui a jamais parlé. Les Beaux-Arts, un Paris léger et délicieux, mais soudain des interrogations sur son nom à la résonance interdite, un journal de guerre écrit en Vendée sous l'Occupation, adressé par sa mère. Intriguée par les incohérences et les ombres du récit familial, Anna essaie de relier les phrases du passé à celles du présent, et n'a de cesse de mener l'enquête, jusqu'à la découverte d'un secret, mais d'un choix surtout, porté par tous.