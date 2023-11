Le Char des chérubins

La mystique de la Merkaba, du " char divin ", est la première mystique juive. Un char ? Plutôt un trône pourvu de roues. Mais " char " s'est imposé. Voici la première monographie consacrée à l'exégèse du chapitre inaugural d'Ezéchiel, autrement appelé " vision du char ". Ezéchiel 1 est un texte difficile, rempli d'obscurités grammaticales, sémantiques, lexicales, qui ont souvent été perçues comme le signe d'erreurs de transmission ou de couches rédactionnels. L'auteur propose une explication différente : l'obscurité de ce chapitre se comprend, pour l'essentiel, par l'abondance de sens que l'Esprit y a déposé. Ce texte décrit l'ouverture des cieux. Il fait l'objet d'un travail littéraire puissant laissant transparaître la gloire du ciel au lecteur appelé à devenir familier de ces " vivantes ", aussi appelées " chérubins ", qui, sous le firmament, sont au service de Celui qui siège sur le trône. Si ce texte est difficile, c'est qu'il contient, dans sa lettre, un réseau d'allusions intertextuelles qui permet de comprendre qu'en lui l'ensemble de l'histoire d'Israël et de la Tora de Moïse est synthétisé. Tout ce qu'Ezéchiel voit, en condensé dans le ciel, correspond à ce qu'il vient de perdre sur la terre après l'exil. Dans sa vision le Temple, l'arche, le culte, l'histoire d'Israël, la terre, le peuple, etc. sont redécouverts dans leur fondement céleste et indestructible. Ezéchiel 1 peut alors être considéré comme la " matrice des Ecritures ". Il en révèle la logique profonde : de même que les " vivantes " se joignent par leurs ailes, tout en allant dans des directions différentes, les différentes traditions théologiques, réunies dans la Bible, sont unies par l'Esprit, malgré leur contradiction apparente, dans un même récit afin de manifester la gloire de Dieu.