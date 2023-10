Lésions, plutôt qu'une suite à Là où les trottoirs s'arrêtent (précédemment roman de Baptiste Thery-Guilbert), en est un miroir déformant. Le narrateur à la sortie de l'adolescence se débat dans sa relation avec Clément, abîmée par l'homophobie. Le roman, traversé par l'expérimentation stylistique, est le lieu d'une écriture de la survie : survie face à la violence et à l'oubli mais aussi face à la perte de souvenirs provoquée par l'épilepsie. A nouveau en toile de fond, Marseille, marquée par son histoire populaire et migratoire et théâtre des rapports de pouvoir à l'oeuvre entre sa population et ses dirigeants. Un roman qui explore l'intimité et la complexité des liens s'élaborant dans le noeud des luttes sociales et queers actuelles.