Web Story. Le Métavers

"A l'origine, il y eut un hameau. Un hameau constitué de trois habitations rudimentaires, taillées en cube et plantées sur un terrain sans relief ni végétation, dans un décor aux tons criards, presque fluorescents. Ce fut là que naquit Jon. W. Jon. W n'avait rien d'un bébé magnifique comme l'exigeait la tradition. Il avait les traits grossiers et hésitants d'un chérubin crayonné par un géniteur qui en eût été aux balbutiements de ses prodiges. La bouche s'étirait avec peine, et toujours dans le sens horizontal. Quant aux yeux, ils s'ouvraient rarement ensemble. L'accouchement avait été difficile. On manquait de spécialistes à l'époque". Web Story est une plongée humoristique dans le Métavers, à travers la biographie de Jon Web. Tiré d'une trilogie dévoilée sur internet entre 2000 et 2003 dans le cadre de la littérature hypertextuelle, le roman préfigure les bouleversements numériques, l'impact des réseaux sociaux, la grande démission qui allait s'enraciner vingt ans plus tard et le jaillissement de l'intelligence artificielle.