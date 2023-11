Destination Mars

Et si demain, on allait vivre sur Mars ? L'aventure spatiale expliquée par des scientifiques. " La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau ". Cette phrase célèbre du fondateur de l'astronautique inspire la conquête spatiale depuis ses débuts. Au 21e siècle, l'ultime frontière nous attend : Mars. Les missions se multiplient et deviendront réalité dans un futur proche. Peut-on respirer sur Mars ? Y a-t-il de l'eau ? Comment faire le voyage ? Que faut-t-il pour établir une colonie humaine ? Quatre scientifiques éminents spécialistes partagent leurs connaissances avec les futurs astronautes de demain. A l'aide d'infographies éclairantes, on découvre la planète, les modalités du voyage, comment sera possible la vie de ses premiers habitants. Le livre associe la science, la technologie et l'imagination.