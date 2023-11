Knock ou le Triomphe de la Médecine. Édition collector

Faute de patients à Saint-Maurice, petit bourg de montagne, le docteur Parpalaid déménage. Son remplaçant parvient pourtant vite à attirer la clientèle, avec la collaboration des autorités locales (l'instituteur, le pharmacien et le tambour de ville). Il suffit à ce mystérieux docteur Knock de flatter l'amour-propre, l'avarice et l'hypocondrie, et bien vite les habitants de tout le canton se découvrent malades... Satire de la médecine dans la tradition de Molière, Knock est aussi la critique sans appel du charlatanisme et de la crédulité sur laquelle il prospère. Ecrite cinq ans après l'armistice de 1918, la pièce décèle une même logique derrière l'hypocondrie et la course à l'armement : celle de la peur, qui prend possession des corps par l'entremise des esprits. Cette édition est enrichie de pages du manuscrit de Knock en fac-similé et d'un cahier hors texte en couleurs illustrant l'historique des mises en scène et des adaptations de la pièce depuis cent ans (photographies, affiches, dessins de décors et de costumes...).