Le chocolat des petits gourmands. 4 an(s)

Mousse au chocolat, muffins, cookies, brownie, charlotte, crumble, riz au lait, mug cake, bâtonnets glacés... Sans oublier un superbe gâteau d'anniversaire ! Les apprentis pâtissiers vont trouver dans ce livre 30 délicieuses recettes testées et choisies pour leur simplicité et leur saveur. Préparer les ingrédients, regrouper les ustensiles, tout est indiqué pour aider les enfants à s'organiser avant de commencer. Les étapes sont clairement détaillées et illustrées pas à pas ; celles qui demandent l'aide d'un adulte sont identifiées. Une photographie montre la recette terminée. Les pages sont plastifiées pour pouvoir être nettoyées et chevalet en carton épais permet de faire tenir le livre sur le plan de travail.